



Боевика Гиви ликвидировали в Донецке - 08.02.2017 09:18

Один из лидеров незаконного вооруженного формирования ДНР - командир так называемого батальона "Сомали" Гиви был ликвидирован в Донецке. Смерть боевика подтверждает ряд средств информации.

В сепаратистких СМИ отмечают, что Михаил Толстых погиб в результате теракта в среду, 8 февраля, в 6:12. В сообщениях утверждается, что за убийством Гиви стоит пресловутая "киевская хунта".

Игорь Гиркин, такде известный как Игорь Стрелков, ранее принимавший участие в военных действиях на стороне ДНР, на своей странице в соцсети отметил, что Гиви убили предположительно из ручного пехотного огнемета "Шмель". В это время Толстых находился в своем кабинете.

При этом, российские издания отмечают, что убийство Гиви организовали украинские спецслужбы, а реализовать нападение удалось диверсионно-разведывательной группе. В ДНР отмечают, что украинская сторона продолжает вести активную деятельность по дестабилизации обстановки в самопровозглашенной республике.

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