



ЕС поддерживает продление санкций против Януковича - 07.02.2017 16:57

Санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича планируется продлить. Так, продление санкций Евросоюза коснется не только беглого Януковича, но и приближенных к нему лиц, которые обвиняются в хищении госсредств. Предположительно, санкции Евросоюза будут продлены на 12 месяцев.

В вопросах продления санкций в ЕС согласие дают все страны. Уже в ближайшее время решение будет объявлено в официальном порядке.

Отметим, что продление санкций Евросоюза против Януковича и компании - это дальнейшая заморозка средств в европейских банках бывшего президента и лиц из его окружения, которая продлится до февраля 2018 года.

В апреле 2014 года в отношении Януковича и приближенных к нему лиц были применены санкции Европейского Союза. Обоснование санкций Янукович не раз подвергал сомнениям. По его словам, в отношении него никаких производств не было открыто на момент введения санкций. Обжалование ограничений экс-президентом состоялось в Европейском суде, причем, его правоту суд частично признал, однако санкции это не отменило. Дело в том, что в течение 2015-2016 годов против бывшего президента и его окружения были открыты производства о присвоении госсредств.

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