Создан управляемый силой мысли протез

- 07.02.2017 16:33
Создан управляемый силой мысли протез

Управление протезом с помощью силы мыслей вполне реально. Первый подобный протез руки был создан в Великобритании.

Протез управляется, как сообщают разработчики, следующим образом. Пациенту необходимо задуматься о том, как он управляет рукой, если бы она была настоящей, и это приведет в действие протез.

Для того, чтобы данная идея была воплощена в жизнь, пациенту соединяют нервы в позвоночнике с неповрежденной частью мышц. С их помощью увеличивается спектр движений, которые может осуществлять пациент с помощью уже существующих протезов. Так, после того, как человек задумается о каком-то движении, сигнал передается мышцам с помощью нервов. Расположенные на коже электронные сенсоры улавливают данный сигнал, после чего он отправляется протезу, и происходит движение, о котором подумал пациент.

На настоящий момент управляемая с помощью мыслей механическая рука проходит испытания под контролем специалистов в медцентре при Университете Вены. В испытании принимают участие 6 пациентов с умпутированной рукой - либо чуть выше локтя, либо ниже плеча. Результаты испытаний уже впечатляющие: добровольцы могут выполнять гораздо больше движений с помощью новых протезов, чем они могли бы выполнять с существующими на сегодняшний день искусственными конечностями, которые ограничены буквально двумя-тремя движениями.

Платиновая Буковина

Ключові слова: протез управляется силой мысли, управлять с помощью мыслей протезами

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

ЕС поддерживает продление санкций против Януковича Санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича планируется продлить. Так, продление санкций Евросоюза коснется
- 07.02.2017 16:57
В Украине обновят учебные программы базовой школы Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич приняла участие в форму "Цифровое превращение образования". По ее словам, школьные учебные планы будут
- 07.02.2017 15:56
В Швеции разработали коллектор солнечного тепла Для того, чтобы использовать солнечное тепло зимой, была создана особая технология, позволяющая законсервировать тепло от солнца
- 07.02.2017 14:58
За время оккупации было перемещено 20 вузов В пресс-службе Министерства образования и науки Украины сообщается, но на территории, подконтрольные украинской власти, было перемещено
- 07.02.2017 14:40
Черновицким учителям придется сдавать ЗНО Учителя-предметники в Черновцах с 10 февраля в рамках проведения курсов повышения квалификации будут проходить анонимное
- 07.02.2017 14:12
Китаец взял в качестве клади в самолет 15 кг блинов В международном аэропорту Лукоу, который находится в китайском городе Нанкин, на борт самолета приняли пассажира с необычной
- 07.02.2017 13:41
В каких городах будет запущен электронный билет 7 мая 2017 года в силу вступает закон о внедрении автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте. До того, как в украинских
- 07.02.2017 13:08
В ОБСЕ прогнозируют возможную эскалацию конфликта Александр Хуг принял участие в пресс-конференции по поводу ситуации на Донбассе. По словам первого заместителя главы СММ ОБСЕ
- 07.02.2017 12:05
Кофе вызывает привыкание организма Один из самых распространенных в мире напитков - кофе, считается традиционно утренним. Дело в том, что чашка ароматного кофе придает бодрости
- 07.02.2017 11:56
Ночное небо в США осветил метеор (видео) В Соединенных штатах Америки над озером Мичиган прошлой ночью пролетело небесное тело. На Среднем западе США небесное тело осветило
- 07.02.2017 11:33

Всі новини