



Создан управляемый силой мысли протез - 07.02.2017 16:33

Управление протезом с помощью силы мыслей вполне реально. Первый подобный протез руки был создан в Великобритании.

Протез управляется, как сообщают разработчики, следующим образом. Пациенту необходимо задуматься о том, как он управляет рукой, если бы она была настоящей, и это приведет в действие протез.

Для того, чтобы данная идея была воплощена в жизнь, пациенту соединяют нервы в позвоночнике с неповрежденной частью мышц. С их помощью увеличивается спектр движений, которые может осуществлять пациент с помощью уже существующих протезов. Так, после того, как человек задумается о каком-то движении, сигнал передается мышцам с помощью нервов. Расположенные на коже электронные сенсоры улавливают данный сигнал, после чего он отправляется протезу, и происходит движение, о котором подумал пациент.

На настоящий момент управляемая с помощью мыслей механическая рука проходит испытания под контролем специалистов в медцентре при Университете Вены. В испытании принимают участие 6 пациентов с умпутированной рукой - либо чуть выше локтя, либо ниже плеча. Результаты испытаний уже впечатляющие: добровольцы могут выполнять гораздо больше движений с помощью новых протезов, чем они могли бы выполнять с существующими на сегодняшний день искусственными конечностями, которые ограничены буквально двумя-тремя движениями.

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