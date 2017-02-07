Китаец взял в качестве клади в самолет 15 кг блинов

- 07.02.2017 13:41
Китаец взял в качестве клади в самолет 15 кг блинов

В международном аэропорту Лукоу, который находится в китайском городе Нанкин, на борт самолета приняли пассажира с необычной ручной кладью. В качестве поклажи мужчина взял с собой 15 килограмм домашних блинов.

Как стало известно, один из пассажиров уезжал из дому на достаточно долгий срок, потому решил взять с собой как можно больше домашней еды. При этом, предельно допустимую норму багажа, который можно взять бесплатно, мужчина исчерпал. В качестве багажа он огромную сумку, в которой поместилось 20 килограммов овощей и домашних консервов.

Помимо всего прочего, у китайца также было порядка 15 килограммов блинов, которые старательно приготовила его мама. Мужчина признался, что старался хорошенько запастись домашней едой, поскольку он надолго уезжает из дому. Сотрудники аэропорта Лукоу решили войти в положение пассажира, потому разрешили ему отправиться на борт с 15-килограммовой ручной кладью, в которой оказались блины.

Услугами какой авиакомпании воспользовался любитель домашней пищи, не сообщается.

Платиновая Буковина

Ключові слова: ручная кладь в самолете, бесплатный багаж в самолет Китай, домашние блины в качестве багажа

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

ЕС поддерживает продление санкций против Януковича Санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича планируется продлить. Так, продление санкций Евросоюза коснется
- 07.02.2017 16:57
Создан управляемый силой мысли протез Управление протезом с помощью силы мыслей вполне реально. Первый подобный протез руки был создан в Великобритании.
- 07.02.2017 16:33
В Украине обновят учебные программы базовой школы Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич приняла участие в форму "Цифровое превращение образования". По ее словам, школьные учебные планы будут
- 07.02.2017 15:56
В Швеции разработали коллектор солнечного тепла Для того, чтобы использовать солнечное тепло зимой, была создана особая технология, позволяющая законсервировать тепло от солнца
- 07.02.2017 14:58
За время оккупации было перемещено 20 вузов В пресс-службе Министерства образования и науки Украины сообщается, но на территории, подконтрольные украинской власти, было перемещено
- 07.02.2017 14:40
Черновицким учителям придется сдавать ЗНО Учителя-предметники в Черновцах с 10 февраля в рамках проведения курсов повышения квалификации будут проходить анонимное
- 07.02.2017 14:12
В каких городах будет запущен электронный билет 7 мая 2017 года в силу вступает закон о внедрении автоматизированных систем оплаты проезда в городском общественном транспорте. До того, как в украинских
- 07.02.2017 13:08
В ОБСЕ прогнозируют возможную эскалацию конфликта Александр Хуг принял участие в пресс-конференции по поводу ситуации на Донбассе. По словам первого заместителя главы СММ ОБСЕ
- 07.02.2017 12:05
Кофе вызывает привыкание организма Один из самых распространенных в мире напитков - кофе, считается традиционно утренним. Дело в том, что чашка ароматного кофе придает бодрости
- 07.02.2017 11:56
Ночное небо в США осветил метеор (видео) В Соединенных штатах Америки над озером Мичиган прошлой ночью пролетело небесное тело. На Среднем западе США небесное тело осветило
- 07.02.2017 11:33

Всі новини