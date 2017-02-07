



Китаец взял в качестве клади в самолет 15 кг блинов - 07.02.2017 13:41

В международном аэропорту Лукоу, который находится в китайском городе Нанкин, на борт самолета приняли пассажира с необычной ручной кладью. В качестве поклажи мужчина взял с собой 15 килограмм домашних блинов.

Как стало известно, один из пассажиров уезжал из дому на достаточно долгий срок, потому решил взять с собой как можно больше домашней еды. При этом, предельно допустимую норму багажа, который можно взять бесплатно, мужчина исчерпал. В качестве багажа он огромную сумку, в которой поместилось 20 килограммов овощей и домашних консервов.

Помимо всего прочего, у китайца также было порядка 15 килограммов блинов, которые старательно приготовила его мама. Мужчина признался, что старался хорошенько запастись домашней едой, поскольку он надолго уезжает из дому. Сотрудники аэропорта Лукоу решили войти в положение пассажира, потому разрешили ему отправиться на борт с 15-килограммовой ручной кладью, в которой оказались блины.

Услугами какой авиакомпании воспользовался любитель домашней пищи, не сообщается.

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