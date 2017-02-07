В ряде областей из-за снега перекрывают дороги

- 07.02.2017 09:31
В ряде областей из-за снега перекрывают дороги

На некоторых дорогах Украины ввиду ухудшения погодных условий временно будет ограничено движение пассажирского, крупновесового и крупногабаритного транспорта, отмечают в Укравтодоре и Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Киеве ограничение на движение крупновесовых транспортных средств введено во вторник с 7:00 до 10:00.

Еще с понедельника в Черкасской области действует ограничение движения тяжелого и крупногабаритного транспорта на дорогах общего пользованияН-01 Киев-Знамянка, М-05 Киев-Одесса, 08 Борисполь-Днепропетровск-Запорожье через Кременчуг.

Ограничения для движения тяжелого транспорта действуют в Хмельницкой области на дорогах местного значения.

В Закарпатской области произошел перелив воды через дорожное покрытие, в связи с чем было решено перекрыть движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород – Демичи. на участке дороги через реку Латорица. В связи с запретом движения и объезом установлены соответствующие дорожные знаки.

Движение крупногабаритных транспортных средств на дорогах государственного значения М-07 Киев-Ковель-Ягодин и М-07 Киев-Чоп в Житомирской области было, наоборот, возобновлено.

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Ключові слова: снегопады Украина 7 февраля

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