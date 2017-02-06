Под Черниговом испытали украинский беспилотник Лелека-100- 06.02.2017 17:26
Испытатели Вооруженных сил Украины протестировали в действии беспилотник Лелека-100. В сообщении на сайте Минобороны отмечается, что испытания прошли 6 февраля на аэродроме под Черниговом.
Лелека-100 является беспилотником украинского производства, и испытания осуществлялись в условиях плохой погоды. Военные ученые в первую очередь проверили функционирование всех систем и агрегатов БПЛА.
Пердставители Министерства обороны отметили, что этот дрон не так известен, и его необходимо тщательно изучить. По заявлению производителей, Лелека-100 оснащена современным радиоэлектронным и авиационным оборудованием, с его использованием можно выполнять аэроразведку на больших расстояниях. Кроме того, беспилотник практически незаметен для радаров и более бесшумен.
Испытатели изучали возможности работы операторов комплекса в экстремальных условиях, а также проверяли аэроэргономические и массо-габаритные показатели беспилотника.
БПЛА Лелека-100 созданы специалистами украинской инновационной компании DeViRo. Стоит отметить, что беспилотники такого типа побывали в оккупированном Донецке во время военного парада 9 мая. Данные модели беспилотных летательных аппаратов были использованы, чтобы распространить по городу патриотические литовки. Акцию провели волонтеры авиаразведки "Сестры Победы".
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