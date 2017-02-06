



В Черновцах ожидается ухудшение погоды 7-8 февраля - 06.02.2017 15:59

В Черновцах 7-8 февраля ожидается резкое ухудшение погоды. Так, возможно усиление ветра, обильные осадки в виде снега, а также ухудшение видимости до 200-500 метров.

Такой прогноз озвучили в Украинском гидрометцентре.

Мэр Черновцов Алексей Каспрук поручил соответствующими исполнительным органам принять меры для того, чтобы оперативно отреагировать на возможные чрезвычайныме ситуации, которые могут возникнуть в результате ухудшения погодных условий.

Коммунальным службам Черновцов, в особенности, было поручено обеспечить работу в установленном порядке систем водо-, газо-, электроснабжения, отопления, связи, всех остальных систем жилищно-коммунального хозяйства, а также транспортной инфраструктуры.

Платиновая Буковина, Черновцы

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