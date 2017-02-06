



В Авдеевке почти восстановлено электричество - 06.02.2017 10:30

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, из города Авдеевка по состоянию на утро 6 февраля уже было эвакуировано 290 челочек.

80% города уже подключены к электроснабжению. В понедельник планируется восстановить подачу электричества для остальной части Авдеевки.

Как сообщается, на настоящий момент, в Авдеевке работает одна палатка благотворительной организации, семь палаток Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, три полевые кухни и три стационарных пункта обогрева. Также в городе более стабильно работает отопление, уличное освещение также восстановлено.

Напомним, что примерно неделю назад в Авдеевке из-за обстрелов было прекращено электроснабжение. Были повреждены линии электропередач, и из-за непрекращающегося огня ремонтные бригады долгое время не могли выехать для проведения восстановительных работ. Вода также подавалась с перебоями, отопление в жилых домах также было на минимуме.

Платиновая Буковина

Всі новини