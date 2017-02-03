Лукашенко возмущен созданием РФ приграничной зоны- 03.02.2017 16:31
По заявлению президента Беларуси Александра Лукашенко, из-за решения России создать с Белоруссией приграничную зону может спровоцировать конфликт.
Лукашенко отметил, что границу обустраивать исключительно после переговоров и обязательной демаркации границ.
Президент Белоруссии отметил, что создание приграничной зоны имеет привязку к определенным точкам, и даже выставлены реперный точки. Лукашенко отметил, что это может свидетельствовать о начале демаркации границы, что могла начать Россия. Данный процесс требует продолжительных переговоров, и если их не будет, то речь может идти о создании серьезного конфликта.
Лукашенко отметил, что никаких договоренностей по поводу демаркации не было, потому российская сторона может попасть на чужую территорию и присвоить себе ее часть на границе.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 03.02.2017 16:13
- 03.02.2017 14:42
- 03.02.2017 14:10
- 03.02.2017 13:33
- 03.02.2017 12:30
- 03.02.2017 12:16
- 03.02.2017 11:55
- 03.02.2017 11:24
- 03.02.2017 10:46
- 03.02.2017 10:40