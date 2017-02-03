



Лукашенко возмущен созданием РФ приграничной зоны - 03.02.2017 16:31

По заявлению президента Беларуси Александра Лукашенко, из-за решения России создать с Белоруссией приграничную зону может спровоцировать конфликт.

Лукашенко отметил, что границу обустраивать исключительно после переговоров и обязательной демаркации границ.

Президент Белоруссии отметил, что создание приграничной зоны имеет привязку к определенным точкам, и даже выставлены реперный точки. Лукашенко отметил, что это может свидетельствовать о начале демаркации границы, что могла начать Россия. Данный процесс требует продолжительных переговоров, и если их не будет, то речь может идти о создании серьезного конфликта.

Лукашенко отметил, что никаких договоренностей по поводу демаркации не было, потому российская сторона может попасть на чужую территорию и присвоить себе ее часть на границе.

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