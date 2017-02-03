



Порошенко готовит встречи с администрацией Трампа - 03.02.2017 16:13

В Мюнхене в ближайшее время состоится конференция по безопасности, в которой примет участие президент Украины Петр Порошенко. Так, на конфереции Порошенко также запланировал провести ряд встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Такую информацию сообщил замглавы Администрации Президента Украины Константин Елисеев в ходе брифинга.

Мюнхенская конференция по безопасности в нынешнем году состоится 17-19 февраля. Сейчас ведется подготовка двусторонних встреч с представителями администрации президента США, которые также примут участие в форуме. Сейчас определяются конкретные даты.

По словам Елисеева, Украина ведет активный диалог с представителями новой администрации. Заместитель главы потвердил, что лично общался с офисом вице-президента США.

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