Порошенко готовит встречи с администрацией Трампа

- 03.02.2017 16:13
Порошенко готовит встречи с администрацией Трампа

В Мюнхене в ближайшее время состоится конференция по безопасности, в которой примет участие президент Украины Петр Порошенко. Так, на конфереции Порошенко также запланировал провести ряд встреч с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Такую информацию сообщил замглавы Администрации Президента Украины Константин Елисеев в ходе брифинга.

Мюнхенская конференция по безопасности в нынешнем году состоится 17-19 февраля. Сейчас ведется подготовка двусторонних встреч с представителями администрации президента США, которые также примут участие в форуме. Сейчас определяются конкретные даты.

По словам Елисеева, Украина ведет активный диалог с представителями новой администрации. Заместитель главы потвердил, что лично общался с офисом вице-президента США.

Платиновая Буковина

Ключові слова: встреча порошенко с трампом, новая администрация президента США

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Лукашенко возмущен созданием РФ приграничной зоны По заявлению президента Беларуси Александра Лукашенко, из-за решения России создать с Белоруссией приграничную зону
- 03.02.2017 16:31
Неизвестный с мачете напал на охрану Лувра На площади Карузель в Париже возле входа в Лувр утром 3 февраля произошло нападение. В здание музея попытался прорваться иламист с мачете в багаже
- 03.02.2017 14:42
В Черновцах ночью горел Мерседес В Черновцах в переулке мира ночью 3 февраля загорелся автомобиль одного из местных жителей.
- 03.02.2017 14:10
В Авдеевке обстрелами разрушено 28 жилых домов Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко принял участие в заседании Государственной комиссии по вопросам экологической
- 03.02.2017 13:33
Новый метод поможет ученым обнаруживать воду на экзопланетах Специалисты-астрофизики из Лейденского университета совместно с учеными из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики использовали новый
- 03.02.2017 12:30
Под Авдеевкой погибли двое служивших на Буковине военных В боях под Авдеевкой в ночь со 2 на 3 февраля погибли двое военных, которые проходили службу в Черновцах. По информации представителей
- 03.02.2017 12:16
Восьмичасовой рабочий день оптимален для здоровья В Австралии было проведено исследование касаемо оптимального количества рабочих часов. Было установлено, что наиболее оптимальным
- 03.02.2017 11:55
Национальный отбор на Евровидение: первый полуфинал 4 02 2017 Национальный отбор на Евровидение-2017 в Украине стартует уже в следующую субботу, 4 февраля. На этот день намечен первый полуфинал отбора
- 03.02.2017 11:24
Как переселенцы смогут получить жилье Переселенцы с оккупированных территорий могут получить собствненое жилье, как отмечает глава Министерства по вопросам оккупированных территорий
- 03.02.2017 10:46
Трампу может грозить импичмент Дональд Трамп возглавил США после официальной инаугурации примерно две недели назад. Стоит отметить, что сейчас примерно половина избирателей
- 03.02.2017 10:40

Всі новини