



Неизвестный с мачете напал на охрану Лувра - 03.02.2017 14:42

На площади Карузель в Париже возле входа в Лувр утром 3 февраля произошло нападение. В здание музея попытался прорваться иламист с мачете в багаже.

Охрана остановила мужчину с ручной кладью, попросив продемонстрировать содержимое рюкзака. На это мужчина выкрикнул "Аллах Акбар" и бросился на охранников с ножом. В результате один из полицейских получил травму головы. По нападавшему солдаты открыли огонь, и атакующий получил огнестрельное ранение в живот. Раненного преступника задержали, и его зовут Муса Кулибали.

Глава парижской полиции отметил, что произошедшее является попыткой теракта. Правоохранители полагают, что у нападавшего мог быть сообщник.

Из музея эвакуировали туристов и сотрудников, также эвакуация коснулась станци метро "Пале Руаяль" и расположенного неподалеку торгового центра. На место происшествия были вызваны бригады пиротехников.

Отметим, что в последние два года во Франции произошла целая серия терактов. В атаках радикальных исламистских группировок погибло в общей сложности порядка 230 человек.

Платиновая Буковина

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