Восьмичасовой рабочий день оптимален для здоровья

- 03.02.2017 11:55
Восьмичасовой рабочий день оптимален для здоровья

В Австралии было проведено исследование касаемо оптимального количества рабочих часов. Было установлено, что наиболее оптимальным и допустимым для человека является как раз стандартный рабочий день.

В статье, опубликованной на сайте Австралийского национального университета отмечается, что работе без вреда для здоровья и хорошей продуктивности рекомендуется уделять по 8 часов пять дней в неделю. Всего желательно работать не более 39 часов в неделю.

Исследование подразумевало анализ рабочей недели 8 тысяч австралийцев. Специалисты отметили, что две трети людей в возрасте 24-65 лет работают в неделю больше 40 часов.

Австралийские ученые пришли к выводу, что в случае увеличения трудовой нормы на физическое и эмоциональное здоровье человека оказывается не самое лучшее воздействие. По словам специалистов, если человек работает больше 39 часов в неделю, то он не может уделять собственному питанию и гигиене достаточно времени. Также ученые высказались в пользу сокращения рабочего времени женщинам, у которых есть еще работа по дому.

Платиновая Буковина

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