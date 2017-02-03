Как переселенцы смогут получить жилье

- 03.02.2017 10:46
Как переселенцы смогут получить жилье

Переселенцы с оккупированных территорий могут получить собствненое жилье, как отмечает глава Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

По словам министра, правительство сейчас занимается поиском возможности вкупа арендуемого жилья переселенцами с Крыма и Луганской и Донецкой областей. Речь идет о создании специальной государственной программы жилья в аренду с правом выкупа.

Черныш отмети, что проект буджет реализовываться следующим образом - за аренду будет взиматься определенная плата, при этом, не высокая, после чего через опеределенное время жилье может перейти в собственность арендатора. В случае, если договор будет расторгнут раньше, чем предприсано сроками, квартиру нельзя будет получить. Однако в этом тоже есть положительный момент, поскольку плата за аренду для переселенца была приемлемой.

Готовность выделит кредит для реализации данной программы выразил Немецкий государственный банк KfW. Так, в рамках первого транша предполагается выделить 20 миллионов евро. Перед стартом программы в Украину прибудут эксперты из Германии, которые отыщут подрядчика для строительства жилья. Министр отметил, что планируеся создание полноценного жилья для переселенцев, а не мест компактного проживания. Спонсорская сторона не согласна на сотрудничество по бесплатным механизмам. В других странах работа осуществляется по такому принципу - получая жилье, человек дает гарантию того, что после возвращения оккупированных территорий придется отказаться либо от одного, либо от другого жилья.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: аренда с правом выкупа, аренда жилья для переселенцев, внутренне перемещенные лица Украина

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