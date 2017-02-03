



В Шотландии запускается первый в мире спа-вагон - 03.02.2017 10:10

В начале апреля в Шотландии по железной дороге будет курсировать поезд со специализированным спа-вагоном. Речь идет о поезде Belmond Royal Scotsman.

Вагон под названием Bamford Haybarn Spa будет включать в себя два кабинета в спа-зоне. Пассажиры смогут восопльзоваться прямо на ходу различными спа-процедурами, в особенности, насладиться японским точечным массажем шиацу, массажем с горячими камнями, а также применить дыхательные практики йоги.

Отметим, что продолжительность маршрутов по Шотландии поезда Belmond Royal Scotsman различная, в зависимости от расстояния она может составлять от 2 до 7 суток. отметим, что в нынешнем году поезд будет курсировать с апреля до конца октября.

Железнодорожная компания Belmond относится к Великобритании. Поездки их поездами осуществляются не только по территории Соединенного королевства, но и по другим странам Европы, а также в Южной Америке и Азии.

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