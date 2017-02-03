



Украинцев предупреждают об опасности на дорогах 3 02 2017 - 03.02.2017 09:18

В Украине ухудшаются погодные условия, в сязи с чем сотрудники ГСЧС призывают автомобилистов быть максимально осторожными на дорогах. В ряде областей, как информирует Украинская служба автодорог, вводятся ограничения движения.



Так, в Черкасской области 3 февраля с 6:30 вводится временное ограничение движения, которое касается пассажирского, крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. Ограничение коснется дорог М-05 Киев – Одесса, км 143+028 – км 274+360; М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка, км 513+515 – км 578+928.

Для всех дорог общего пользования в Винницкой области установлено ограничение движения автобусов. Что касается Хмельницкой области, то на местных автодорогах ограничено движение для автобусов и большегрузного транспорта.

Через дорогу местного значения О-071001 Свалява – Мукачево в Закарпатской области в селе Пасека Свалявского района из-за повышения температуры произошел перелив воды высотой примерно 20 см. В связи с этим возникла угроза подтопления частных домов. На указанной дороге устанавливаются заграждения. Движение трансопрта здесь перекрыто с вечера 2 февраля с 21:30. Движение осуществляется в объезд по дороге М-06, которая является параллельной.

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