



На Евровидение-2017 не пустят россиян из черного списка - 02.02.2017 11:24

Вопрос так называемого "черного списка" российских артистов, которым запрещено въезжать на территорию Украины, в связи с Евровидением-2017, был разрешен. Так, разъяснил сложившуюся ситуацию исполнительный директор Евровидения Йон Ола Санд 31 января, когда проходила жеребьевка стран-участников конкурса.

По словам супервайзера конкурса, с российской делегацией на Евровидение постоянно ведется диалог. Было решено, что в состав делегации могут попасть только те люди, которые имеют право работать в Украине. Таким образом, слухи о том, что "черный список" СБУ на время проведения Евровидения-2017 перестанет действовать, были опровергнуты.

Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017

Отметим, что от России еще не выбран представитель на Евровидение-2017, которое состоится в Киеве. Предполагается, что на конкурс от России может отправиться российский певец Александр Панайотов. Панайотов - украинец, он родился и вырос в Запорожье, а в Москву отправился заниматься профессиональной музыкальной карьерой, старт которой дало участие в шоу "Народный артист". В качестве еще одной вероятной кандидатурой на Евровидение от России рассматривается певица Елена темникова, бывшая участница группы "Serebro". В составе группы Темникова уже выступала на Евровидение. В 2007 году "Serebro" выступили с песней "Song #1", и по результатам голосования они оказались на третьем месте.

Национальный отбор на Евровидение 2017 в Украине стартует совсем скоро. Были выбраны 24 участника, которые будут бороться за право выступить на конкурсе от нашей страны.

Платиновая Буковина

Всі новини