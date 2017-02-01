На Евровидение-2017 не пустят россиян из черного списка

- 02.02.2017 11:24
На Евровидение-2017 не пустят россиян из черного списка

Вопрос так называемого "черного списка" российских артистов, которым запрещено въезжать на территорию Украины, в связи с Евровидением-2017, был разрешен. Так, разъяснил сложившуюся ситуацию исполнительный директор Евровидения Йон Ола Санд 31 января, когда проходила жеребьевка стран-участников конкурса.

По словам супервайзера конкурса, с российской делегацией на Евровидение постоянно ведется диалог. Было решено, что в состав делегации могут попасть только те люди, которые имеют право работать в Украине. Таким образом, слухи о том, что "черный список" СБУ на время проведения Евровидения-2017 перестанет действовать, были опровергнуты.

Больше новостей по теме читайте в спецрубрике Євробачення-2017

Отметим, что от России еще не выбран представитель на Евровидение-2017, которое состоится в Киеве. Предполагается, что на конкурс от России может отправиться российский певец Александр Панайотов. Панайотов - украинец, он родился и вырос в Запорожье, а в Москву отправился заниматься профессиональной музыкальной карьерой, старт которой дало участие в шоу "Народный артист". В качестве еще одной вероятной кандидатурой на Евровидение от России рассматривается певица Елена темникова, бывшая участница группы "Serebro". В составе группы Темникова уже выступала на Евровидение. В 2007 году "Serebro" выступили с песней "Song #1", и по результатам голосования они оказались на третьем месте.

Национальный отбор на Евровидение 2017 в Украине стартует совсем скоро. Были выбраны 24 участника, которые будут бороться за право выступить на конкурсе от нашей страны.

Платиновая Буковина

Ключові слова: черный список артистов из РФ, черный список СБУ, Евровидение 2017 в Украине

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Лучшие продукты для очищения крови Обновление крови весьма полезно для организма, и в этом поможет употребление определенных продуктов питания.
- 02.02.2017 15:09
На Буковине 3 февраля - опасность схода лавины В Черновицкой области - серьезный уровень лавинной опасности, о чем предупреждают сотрудники Государственной
- 02.02.2017 14:09
В Японии продаются суши из шоколада Новые сладости появились в продаже в Японии. Речь идет о довольно необычном виде суши, которые готовятся с использованием
- 02.02.2017 13:50
Украинский сурок предрек раннюю весну и безвиз в 2017 году Весь мир отмечает день сурка 2 февраля. Считается, что если в этот день сурок увидит свою тень, то стоит в ближайшем времени ожидать прихода весны
- 02.02.2017 13:14
4 февраля состоится прощание с погибшим под Авдеевкой буковинцем Военнослужащий с Буковины лейтенант Леонид Валентинович Дергач, который в свое время работал преподавателем на кафедре правосудия
- 02.02.2017 12:01
На Буковине задержаны шестеро украинцев с двойным гражданством В пропускном пункте Порубное на Буковине задержали пятерых мужчин и одну женщину в среду, 1 февраля. Как сообщили сотрудники Госпрогранслужбы
- 02.02.2017 10:27
Озвучены даты слушаний в Гааге по иску Украины против РФ Определена дата проведения слушаний касаемо судебного иска, поданного против властей Российской Федерации Министерством иностранных дел Украины
- 02.02.2017 10:13
На Буковине обнаружена жертва ДТП 2 02 2017 Утром четверга, 2 февраля, на Буковине в селе Комаров возле дороги было обнаружено тело 30-летнего мужчины. Человек, который
- 02.02.2017 09:52
В Румынии - крупнейшие за 25 лет протесты В Румынии 1 февраля между полицией и участниками антиправительственного митинга начались массовые столкновения. Митинги начались
- 02.02.2017 09:25
Как меняется мозг человека в космосе Ученые Мичиганского университета провели исследование, согласно которому человеческий мозг во время пребывания человека в космосе претерпевает
- 01.02.2017 15:52

Всі новини