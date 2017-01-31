В Черновцах появились новые остановки транспорта- 01.02.2017 13:46
В Черновцах на сегодняшний день числится 260 остановок общественного транспорта.
Исполнительный комитет Черновицкого горсовета принял решение во вторник, 31 января, о дополнении перечня мест, предназначенніх для установки павильонов ожидания, то есть, остановок.
В частности, было решено добавить две остановки транспорта на улице Д.Лукьяновича - напротив дома 23 и возле дома 25.
К слову, недавно поднимался вопрос о то, чтобы упразднить остановку общественного транспорта на улице Героев Майдана возле дворца "Юность Буковины".
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