



В Черновцах появились новые остановки транспорта - 01.02.2017 13:46

В Черновцах на сегодняшний день числится 260 остановок общественного транспорта.

Исполнительный комитет Черновицкого горсовета принял решение во вторник, 31 января, о дополнении перечня мест, предназначенніх для установки павильонов ожидания, то есть, остановок.

В частности, было решено добавить две остановки транспорта на улице Д.Лукьяновича - напротив дома 23 и возле дома 25.

К слову, недавно поднимался вопрос о то, чтобы упразднить остановку общественного транспорта на улице Героев Майдана возле дворца "Юность Буковины".

Платиновая Буковина, Черновцы

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