В сети появились компроматы на Ле Пен и Фийона

- 01.02.2017 10:58
В сети появились компроматы на Ле Пен и Фийона

На сайте WikiLeaks были опубликованы документы, связанные с информацией о кандидатах в президенты Франции Марин Ле Пен и Франсуа Фийоне.

Как сообщается в микроблоге Twitter организации, в свободном доступе появилось 3630 документов, которые имеют отношение к Франсуа Фийону. Касаемо другого кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, представительницы партии "Национальный фронт", было опубликовано 1138 документов.

Стоит отметить, ранее в издании Le Canard enchaine было опубликовано журналистское расследование. По итогам расследования оказалось, что в течение нескольких лет в Национальном собрании при Франсуа Фийоне на работе помощника числилась его супруга Пенелопа Фийон. При этом, никакой работы на самом деле она не выполняла, в то время как зарплату ей регулярно начисляли. В общей сложности супруга Фийона смогла получить примерно 900 тысяч евро.

Напомним, что выборы президента Франции состоятся будущей весной. Запланировано провести выборы в два тура, первый из котоырх запланирован на 23 апреля, а второй - на 7 мая.

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Ключові слова: Викиликс компроматы, кандидаты в президенты Франции, Франсуа Фийон

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