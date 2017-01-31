



С 1 февраля Украина возглавляет Совбез ООН - 01.02.2017 09:38

По сообщению президента Украины Петра Порошенко, с 1 февраля Украина возглавит Совет безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Президент отметил, что Украина начала новый и очень ответственный этап работы в Собсезе ООН. В ООН Украина продолжит использовать все необходимые возможности, чтобы защититься от вооруженной агрессии РФ.

Главой Совета Безопасности ООН стал Владимир Ельченко, посол Украины при ООН. Также по сообщению пресс-службы ООН, Ельченко провел встречу в главой 71-й Генеральной Ассамблеи Томпсонов. Уже с сегодняшнего дня Ельченко займет кресло председателя Совета Безопасности.

Украина, напомним, входит в число непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

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