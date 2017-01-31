



Рестораны Черновцов на День святого Валентина 2017 - 31.01.2017 18:23

Пожалуй, день Валентина - самый романтичный день в году. Именно поэтому многие пары, а нередко и супружеские, решают провести этот день вместе, в атмосфере любви и счастья. Святой Валентин - покровитель влюбленных и любящих сердец, потому в этот день, 14 февраля, многие решаются на серьезные шаги. В День влюбленных звучат первые признания в любви, предложения руки и сердца, происходят романтичные помолвки. Даже если вы уже давно любите друг друга, чем Валентинов день - не повод устроить праздник друг другу и в очередной раз доказать, как сильно вы любите свою вторую половинку?

Рестораны Черновцов традиционно подготовили массу интересного для влюбленных пар. Ведь согласитесь, отправиться на свидание, сделать предложение руки и сердца здорово в приятной обстановке - нарядном ресторане, где играет романтичная музыка. И просто романтичный вечер, свидание при свечах и одных с любимым человеком - все это и много больше вы можете получить, заказав столик в одном из ресторанов Черновцов на День Валентина. Развлекательная программа, сюрпризы для Валентинов и Валентин, праздничный декор и фотосессии, а также масса интересного - все это в широком разнообразии предлагают рестораны Черновцов на День влюбленных 2017. Выбирайте, решайте и звоните, чтобы успеть забронировать лучший столик!

Ресторан Бризоль тел. (050) 537-52-42, (0372) 4-28-25 предлагает отлично отдохнуть. Для вас - праздничный вечер с живой музыкой и конкурсами, вкусным банкетным столом. Цены - по индивидуальному заказу.

Ресторан Вавилон тел. (050) 374-45-45 (предварителный заказ столиков) рад встречать гостей ко Дню влюбленных. Для вас - романтичная обстановка, вкуснейшие блюда и наилучшее обслуживание!

Ресторан Пиар тел. (050) 154-00-52 организует прекрасное времяпрепровождение в день Валентина. Вас ожидает потрясающая атмосфера романтики, уюта и тепла, а также масса приятных сюрпризов для гостей.

Ресторан День и Ночь тел. (0372) 54-24-41, (050) 948 72 82 приглашает со вкусом отметить День святого Валентина. Мы подготовили для вас массу приятностей и праздничных развлечений.

Ресторан Траттория тел. (099) 38-44-242 принимает предварительные заказы для празднования Дня влюбленных. Для вас - чудесное меню, живая музыка и призы для гостей.



Ресторан Феникс тел. (050) 512-87-71, (050) 805-61-01 приглашает на романтический вечер с конкурсами, праздничной программой, живой музыкой и ценными призами. Цены - 300-350 грн с человека.

Ресторан "Панская гуральня" тел. (050) 473-35-55 приглашает влюбленных на особый праздник. Вас ожидает праздничная атмосфера, розыгрыши в интересными подарками, а также профессиональная фотосессия.

Ресторан Шарм тел. (0372) 52-35-04, (050) 106-90-16 приглашает всех желающих отпраздновать Валентинов день в атмосфере любви и романтики. Вас ожидает потрясающее обслуживание, чудесный интерьер и только самые вкусные блюда.

Ресторан Фаберже тел. (0372) 57 04 15, (095) 227-81-46, (095) 552-03-01 приглашает на празднование Дня святого Валентина. Желающие провести этот день в незабываемой атмосфере смогут насладиться изысканнейшими блюдами, чудесной атмосферой и живой музыкой. Предварительный заказ столиков по телефонам заведения.

Ресторан Грано тел. (099) 222-49-81, (097) 222-48-03 - отличное место для празднования 14 февраля. Уютная и непринужденная атмосфера способствует созданию по-настоящему романтичного настроения. Мы знаем, как сделать праздник интересным и запоминающимся!

Ресторан Колвик тел. (050) 374-17-30 рад встречать гостей в самый романтичный день в году - День влюбленных. Вас ожидают самые вкусные праздничные блюда, изысканная атмосфера, искреннее радушие и гостеприимство!



Ресторан Версаль тел. (0372) 54-27-54, (050) 374-17-33 принимает заказы на проведение Дня влюбленных. Вас ожидает замечательный праздник с вкуснейшими блюдами и живой музыкой.

Ресторан Weis тел. (099) 406-65-66 приглашает гостей ко Дню святого Валентина. Предагаем окунуться в чудесную атмосфер любви и романтики, отведать настоящие кулинарные шедевры и потанцевать под приятную музыку! Принимаем предварительные заказы по телефону.

Ресторан Велюр тел. (050)-579-57-47, (095) 738-73-77, (0372) 54-13-38 приглашает всех желающих отпраздновать день влюбленных. Мы организуем для вас интересное празднование, с массой развлечений, живой музыкой и сюрпризами!

Ресторан Венеция тел. (050) 627-41-24, (03734) 3-82-53 готовит массу интересных сюрпризов в День святого Валентина. Вас ожидает неповторимый романтический вечер, зажигательное бармен-шоу, а также подарки для влюбленных пар. Цены - по договоренности.

Ресторан Кристовлад тел. (0372) 54 00 12, (050) 678 52 11, (067) 778 74 21 приглашает в гости по случаю празднования Дня влюбленных. Мы устроим вам замечательный праздник, который точно придется вам по душе!

Ресторан 2000 тел. (0372) 51-65-78, (050) 142-11-40, (050) 912-81-16 приглашает влюбленных устроить настоящий романтический вечер в Валентинов день! Для вас все только самое лучшее - вкуснейшие блюда меню, приятная атмосфера, чудесная живая музыка.

Ресторан Шанс тел. (066) 272-86-12, (050) 587-62-41 замечательное место, где можно отметить Валентинов день со своей второй половинкой. Принимаем заказы на романтические вечера, предложение руки и сердца, свидания при свечах с вкусными блюдами и в приятной обстановке!

Ресторан Меркурий тел. 050 510- 20-98 гостеприимно встречает гостей в День влюбленных. Для вас - самые вкусные позиции праздничного меню, чудесная праздничная обстановка. Заказывайте столики по телефонам ресторана!

Ресторан Астория тел. (050) 591-40-53, (095) 382-83-48, (068) 086-97-71 приглашает отменить праздник любви и романтики. Принимаем заказы на празднования, банкеты в чудесной атмосфере, с уникальными блюдами и живой музыкой для гарантированно хорошего настроения!

Ресторан Клеопатра тел. (095) 499-74-49 приглашает гостей на День влюбленных. Мы подготовили для вас интересную праздничную программу, выступление ведущего, живую музыку, а также индивидуальные подарки для каждого, кто заказывает праздничный банкет!

Ресторан Дельта тел. (050) 671-30-99, (03722) 4-35-18, 3-53-25 готов встречать гостей на Валентинов День! Вас ждет приятная роматническая обстановка, свободное меню, а также замечательная живая музыка. Цены - индивидуальные.

Платиновая Буковина, Черновцы

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