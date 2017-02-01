



Ученые определили типы характеров котов - 01.02.2017 09:17

Ученые из Университета Линкольна, США, установили типы характеров домашних котов и их особенности. Для этого был проведен анализ 200 котов при участии хозяев. Хозяева рассказали о чертах характера питомцев - о склонности к агрессии, дружелюбии, боязливости и прочем.

В итоге, специалисты выделили пять типов характера: кот-человек, кот-кот, кот-охотник, любознательный кот и кот-ворчун.

Кот-человек отличается привязанностью к хозяину, лаской, требовательностью к постоянному вниманию хозяина. Эти коты могут влиять на людей и они считают себя полноценными членами семьи. С такими котами стоит как можно чаще играть и почаще гладить их.

Кот-кот без хозяина скучать наверяка не будет. Для него наилучшим вариантом для общения будет другой кот или кошка. Такие животные довольно дружелюбны, трутся носами друг с другом и лучше всего уживаются в парах.

Сварливый кот - настоящий хозяин дома, по крайней мере, он так себя позиционирует. Иногда он даже может отклонять ласку хозяев. Сидеть на руках или играть такое животное не очень любит, иногда может даже отвечать агрессией на внимание. Такие питомцы отмечают личное пространство и не терпят его нарушения.

Кот-охотник является любителем свободного пространства и свободы. Как видно из названия этого типа, ему отлично удается охота на мышей, птиц, поскольку охотничьи инстинкты у животног оотлично выражены. В закрытом пространстве такие коты чувствуют себя некомфортно, они очень любят играть с игрушками и охотиться за импровизированной жертвой.

Любознательный кот находится в постоянных поисках, изучает окружающее пространство. Новые предметы он рассматривает с интересом, изучает новых людей, знакомится. Новые места его не пугают и интересуют. При этом, любознательные коты иногда пренебрегают осторожностью в пользу своего интереса.

Знания о характере и особенностях котов помогут хозяевам их лучше понимать их и ладить с ними. При этом, не стоит забывать, что черты характера у животных могут комбинироваться, но одна из черт все же будет доминирующей. Также у котов присутствуют те же типы темперамента, что и у нас, то есть, питомцы тоже могут быть холериками, сангвиниками, меланхоликами и флегматиками.

Меланхолики, например, легко обижаются на хозяев, остро реагируют на крик и наказание и обиду выражают весьма демонстритивно. Они боязливы, зачастую выбирают себе одного хозяина. Коты-сангвиники отличаются подвижностью, очень быстро адаптируются к новым условиям, активно реагируют на изменения. Флегматичные коты обычно равдушны, медленны и очень спокойны. Каких-либо особых эмоций они обычно не выражают. Коты-холерики - это активные и энергичные животные, отличающиеся большой эмоциональностью. При этом, у них очень быстро меняется настроение - кот может просить погладить его, а через минуту фыркнуть и убежать.

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