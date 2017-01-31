В Черновцах открыто отделение химиотерапии онкодиспансера

- 31.01.2017 14:59
В Черновцах открыто отделение химиотерапии онкодиспансера

Капитальный ремонт в отделении химиотерапии Черновицкого областного онкологического диспансера был завершен в конце прошлого года. Совсем недавно его ввели в эксплуатацию.

Так, в отделение уже переведен персонал и переселены пациенты.

В прошлом году также был завершен капитальный ремонт двух других отделений - паталогоанатомического отделения и отделения анестезиологии с кроватями интенсивной терапии. Оба отделения планируется уже вскоре ввести в эксплуатацию.

По словам временно исполняющего обязанности главного врача онкодиспансера Ильи Тащука, отделение анестезиологии запустят в течение нескольких ближайших недель. Уже была оборудована комната, презназначенная для хранения наркологических медпрепаратов. Меблировка палат начнется уже сегодня. Что касается паталогоанатомического отделения, то его введут в эксплуатацию ориентировочно в конце марта.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: химиотерапия черновцы, черновцы онкодиспансер

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