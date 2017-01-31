В Черновцах открыто отделение химиотерапии онкодиспансера- 31.01.2017 14:59
Капитальный ремонт в отделении химиотерапии Черновицкого областного онкологического диспансера был завершен в конце прошлого года. Совсем недавно его ввели в эксплуатацию.
Так, в отделение уже переведен персонал и переселены пациенты.
В прошлом году также был завершен капитальный ремонт двух других отделений - паталогоанатомического отделения и отделения анестезиологии с кроватями интенсивной терапии. Оба отделения планируется уже вскоре ввести в эксплуатацию.
По словам временно исполняющего обязанности главного врача онкодиспансера Ильи Тащука, отделение анестезиологии запустят в течение нескольких ближайших недель. Уже была оборудована комната, презназначенная для хранения наркологических медпрепаратов. Меблировка палат начнется уже сегодня. Что касается паталогоанатомического отделения, то его введут в эксплуатацию ориентировочно в конце марта.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 31.01.2017 18:23
- 31.01.2017 15:29
- 31.01.2017 13:53
- 31.01.2017 11:37
- 31.01.2017 11:28
- 31.01.2017 11:16
- 31.01.2017 10:33
- 31.01.2017 10:15
- 31.01.2017 09:46
- 31.01.2017 09:24