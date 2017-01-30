



Россия дала гарантии остановки обстрелов Авдеевки 31 01 2017 - 31.01.2017 09:24

Российская сторона редоставила письменные гарантии по прекращению обстрелов Авдеевки во вторник, 31 января, с 10:00 до 17:00. Об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский, ссылаясь на представителей Совемстного центра по контролю и координации.

На утреннем координационном совещании в ОГА отметили, что российская сторона дала письменные гарантии о прекращении обстрелов в укзанный период. Это необходимо для того, чтобы осуществить ремонтные работы.

Кроме того, в Авдеевку сегодня должны прибыть представители наблюдательной миссии ОБСЕ, чтобы осуществлять работу в зеркальном редиме.

Стоит отметить, что в зоне проведения АТО ситуация в последние два дня - особенно напряженная. Так, за сутки 29 января в результате обстрелов погибло 5 бойцов 72-й Гвардейской отдельной механизированной бригады. Четверо человек получили травмы, девятеро были ранены. В пресс-штабе АТО сообщили, что за сутки 30 января погибло трое военнослужащих, а также трое травмированы и семнадцать бойов - ранены.

Если будет необходимость эвакуировать жителей Авдеевки, руководители городов и районов Донецкой области уже скоординировали свои усилия.

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