На всех вокзалах Укрзализныци будет бесплатный Wi-Fi

- 30.01.2017 16:33
На всех вокзалах Укрзализныци будет бесплатный Wi-Fi

В нынешнем году Укрзализныця обещает обеспечить на всей железнодорожных вокзалах страны Интернет-покрытие и соединение Wi-Fi. Об этом на заседании Кабмина  сообщил Войцех Балчун, глава правления ПАО Укрзализныця.

Балчун отметил, что задача Укрзализныци состоит в развитии пассажирского сообщения. На вокзалах планируется установить билетные терминалы, также в планах - бесплатный Wi-Fi. Кроме того, в будущем будет объявлен конкурс на дизайн новых вагонов поездов, которые будут соответствовать всем мировым стандартам. В этом году, в особенности, Укразлизныця планирует закупить 50 вагонов для пассажирских перевозок.

По словам главы Укрзализныци, предполагается увеличить прибыльность пассажирских поездов, с целью запуска сообщения с такими странами, как Болгария, Австрия и Польша.

24 января также было утверждено решение об отделении филиала UZ Cargo. Также речь шла о создании филиала UZ Cargo International, задачей которой будет помощь в развитии международной деятельности Укразлизныци. В дальнейшем, отметил Балчун, предполагается создание собственного экспедитора "УЗ Форвардинг".

Платиновая Буковина

Ключові слова: Wi-Fi на вокзале, укрзлизныця бесплатный интернет

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