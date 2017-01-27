



Из-за обстрелов в зоне АТО погибло 5 бойцов ВСУ - 29 01 2017 - 30.01.2017 09:47

Согласно информации пресс-центра штаба АТО, на Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции в течение прошедших суток боевики открывали огонь по всей линии соприкосновения 56 раз. В штабе АТО отмечают - за прошедшие сутки погибло 5 украинских военных, 4 получили травмы и 9 ранены.

Так, в районе Талаковки на Мариупольском направлении террористы выпустили за сутки 20 снарядов из рекативных систем залпового огня БМ-21 "Град". По Лебединскому боевики нанесли удар из артиллерии 122 мм. По Водяному били из разных видов вооружения - артиллерии 122 мм, реактивных систем Град "П", гранатометов, минометов различных калибров, а также стрелкового орудия.

По позициям в районе Красногоровки нанесли удар из минометов разных калибров. По гнутово, Красногоровке, Павлополю, Широкино, Талаковке террористы наносили удар из стрелкового оружия, гранатометов. Широкино также пострадало от обтсрелов м БМП и БТР.

Что касается ситуации на Донецком направлении, то боевики предприняли две попытки пойти штурмом на украинские позиции в районе Авдеевки, однако были вынуждены отступить, понеся потери. В течение дня в указанном направлении продолжался обстрел по Зайцевому, Верхнеторецку, Луганскому, Опытному, Авдеевке, Каменке из минометов разных калибров. Из танковых орудий террористы наносили удар по Пескам и Новгородскому.

Новозвановка, Троицкое, Новоалександровка и Попасная попали под обстрел на Луганском направлении. Здесь боевики вели огонь из гранатометов и минометов.

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