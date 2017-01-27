



В Черновцах насмерть сбили велосипедиста - 30.01.2017 09:28

Смертельная авария произошла в Черновцах вечером пятницы, 27 января.

Как стало известно, происшествие случилось на выезде из районного центра - города Новоселицы - в сторону Строинцев. Легковой автомобиль сбил мужчину на велосипеде.

ДТП имело место в Новоселице на улице Хотинской. За рубелм авто марки "Джили", что сбило велосипедиста, находился житель районного центра. Велосипедист - мужчина 1963 года рождения - был госпитализирован. Тем не менее, от полученных травм он скончался уже в районной больнице.

Полиция проводит следственные мероприятия с целью установить причины ДТП.

Платиновая Буковина, Черновцы

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