Мероприятия ко Дню памяти Героев Крут в Черновцах

- 27.01.2017 11:30
Мероприятия ко Дню памяти Героев Крут в Черновцах

В Черновцах в пятниц, 27 января, состоятся поминальные мероприятия по случаю Дня памяти Героев Крут. Мероприятия запланированы на Центральной площади.

Так, в центре планируется проведение факельного шествия как дани памяти погибшим от под Крутами украинским молодым людям. Начало мероприятия - в 16:00.

Бой под Крутами произошел в 1918 году 16 (29) января неподалеку от села Круты и одноименной железнодорожной станции, рядом с селом Памятное. Трагедия произошла в 130 км от Киева, в 18 км на восток от Нежина.

Бой между подразделением российской Красной гвардии под предводительстом эссера Михаила Муравьева, которое составили 4 тысячи бойцов, и  отрядом киевских курсантов и казаков "Свободного казачества", численность которых составляла всего около 400 человек, продолжался порядка 5 часов.  Стражам украинской государственности удалось приостановить натиск врага, а также осуществить организованное отступление. На отходе они разрушали за собой мосты и железнодорожные путию

Под Крутами погибло много студенческой молодежи, и эти события стали настоящим знаком жертвенности и патриотизма, символом борьбы за независимую Украину.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

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