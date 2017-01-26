



Законопроект о Брексит направлен в британский парламент - 26.01.2017 16:38

Кабинет министров Великобритании представил парламенту 26 января законопроект о выходе из Европейского Союза. На сайте парламента документ сразу же опубликовали с пояснениями. Уже завтра, 27 января, законопроект пройдет второе чтение.

Решение по законопроекту о выходе Великобритании из ЕС должно быть принято нижней палатой парламента - палатой общин - до 8 февраля. После законопроект о Брексите будет направлен в верхнюю палату - в палату лордов. Как отметил Дэвид Дэвис, который возглавляет министерство по выходу из ЕС, отметил, что за Brexit выступает большинство депутатов британского парламента.

Так, на сегодняшний день пока что не известно, когда закон может вступить в силу. Вероятнее всего, что это произойдет не позже, чем в середине марта.

Предварительно отмечается, что законопроект будет утвержден в парламенте большинством голосов. В то же время, не стоит исключать, что депутаты от Лейбористской партии, Либеральных демократов и Шотландской национальной партии, которые входят в оппозицию правительству, могут оказать некоторое сопротивление.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что в официальном порядке она уведомит ЕС о старте выхода страны из союза до конца марта. После Брексита Великобритания заинтересована в сохранении беспошлинной торговли, однако общеевропейский рынок страна планирует покинуть.

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