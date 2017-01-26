



Китаец почти месяц ехал в неправильном направлении - 26.01.2017 16:15

В течение тридцати дней китаец путешествовал на велосипеде, однако в конце концов он выяснил, что едет не в том направлении. Мужчина отправился из одного населенного пункта в другой еще в декабре, в надежде добраться домой к наступлению нового года, который в Китае в год Петуха празднуется 28 января.

Примечательно, что мужчина узнал, что едет не в том направлении, совершенно случайно. Когда он находился в провинции Аньхой, его остановила полиция. Путешественник рассказал, что он выехал из округа Жичжао, восточно-китайской провинции Шаньдун, где он работает. Китаец намеревался попасть на новогодние праздники в провинцию Хэйлунцзян, округ Цицикар.

Как выяснилось, еще перед началом путешествия мужчина ввел неправильные координаты в навигатор. Проделав 500 километров пути, за все это время он не удосужился перепроверить данные на правильность. Для экономии средств, путешественник решил отправиться в путь на велосипеде. Он рассказал полицейским, что большую часть своей зарплаты ему пришлось потратить на интернет-кафе.

Полицейские выслушали историю мужчины и сжалились над ним, собрав определенную сумму на билет до дома. Так он добрался домой гораздо быстрее, чем если бы повернул назад на велосипеде. В этом случае, ему пришлось бы преодолеть еще 2450 километров пути уже в обратном направлении, на северо-восток.

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