Евровидение-2017: как будут работать волонтеры

- 26.01.2017 12:34
Евровидение-2017: как будут работать волонтеры

Набор волонтеров для организации и проведения в Киеве международного конкурса Евровидение-2017 уже стартовал. После того, как было объявлено о начале приема анкет от желающих, в первый день было подано более 1500 анкет.

Многие полагают, что волонтерство позволит бесплатно посмотреть уникальное шоу. Однако вице-президент официального фан-клуба OGAE Ukraine Валентин Панченко отмечает, что такое мнение в корне неверно. Дело в том, что у волонетров будет доступ исключительно к своему рабочему месту, потому как каждый будет работать только в специально определенной локации.

Так, если человек будет работать на территории арены, то покидать это место в рабочее время нельзя. При этом, волонтеры будут находиться не в самом зале, поскольку до прямого эфира там будут проводиться репетиции выступлений. Посмотреть репетиции можно будет вместе со свеми - на телевизионном экране, однако это касается тех волонтеров, которые будут работать с журналистами в пресс-центре.

Непосредственно во время шоу на Евровидении работать будут исключительно профессионалы. То есть, как отметил Панченко, ни во время прямых эфиров, ни во время прогонки генеральных репетиций никаких волонтеров присутствовать уже не будет. Вице-презилент OGAE Ukraine резюмировал, что если кто-то хочет присутствовать на шоу и смотреть его напрямую, а не с экрана, то для этого потребуется купить билеты. Исключений не делают даде для аккредитированных жуналистов. даже им без билета нельзя попасть на шоу во время прямого эфира.

Впрочем, волонтеры все же могут работать во время прямого эфира на Евровидение-2017. Однако, работа будет осуществляться исключительно за кулисами. И даже с экрана посмотреть прямой эфир не представится возможным.

Панченко подчеркнул, что Евровидение - это сложное с любой точки зрения шоу, потому подготовка и организация его является крайне серьезной. В связи с этим волонтерскую работу на Евровидение-2017 никак нельзя рассматривать в качестве развлечения и уж тем более, как шанс попасть бесплатно на шоу.

Платиновая Буковина

Ключові слова: волонтеры на евровидение 2017, подать заявку на волонтерство на Евровидение 2017

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