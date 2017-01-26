На Головной в Черновцах сгорело авто- 26.01.2017 11:49
В Черновцах недалеко от завода «Кварц» на улице Головной в четверг, 26 января, сгорел автомобиль марки ВАЗ.
Как отмечается, после вызова на место происшествия патрульная полиция и пожарные прибыли оперативно — уже через 6 минут после звонка.
Очевидцы сообщают, что водитель авто заметил дым, который идет из его машины, прямо на ходу. Мужчина остановил транспортное средство и немедленно вызвал спасателей.
Пожарные оперативно справились с огнем, однако автомобиль уже не подлежит восстановлению. Спасатели отмечают, что подобные ситуации — очень опасны, поскольку автомобили могут сгореть буквально за минуту.
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