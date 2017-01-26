



На Головной в Черновцах сгорело авто - 26.01.2017 11:49

В Черновцах недалеко от завода «Кварц» на улице Головной в четверг, 26 января, сгорел автомобиль марки ВАЗ.

Как отмечается, после вызова на место происшествия патрульная полиция и пожарные прибыли оперативно — уже через 6 минут после звонка.

Очевидцы сообщают, что водитель авто заметил дым, который идет из его машины, прямо на ходу. Мужчина остановил транспортное средство и немедленно вызвал спасателей.

Пожарные оперативно справились с огнем, однако автомобиль уже не подлежит восстановлению. Спасатели отмечают, что подобные ситуации — очень опасны, поскольку автомобили могут сгореть буквально за минуту.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини