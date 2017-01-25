Черновцы проведут турнир по армреслингу среди полицейских- 26.01.2017 10:08
В Черновцах уже в ближайшее воскресенье, 29 января, состоится Всеукраинский турнир по армспорту, в которых будут принимать участие управления патрульной полиции Украины.
Начальник управления патрульной полиции Черновцов Олег Йосипив отмечает, что Черновцы смогут в очередной раз подтвердить, что город умеет проводить массовые мероприятия подобного масштаба.
Мэр Черновцов Алексей Каспрук также отметил, что для города возможность провести Всеукраинский турнир по армреслингу среди патрульных - это большая честь. В целом, на спортивное мероприятие ожидаются участники и гости из 28 городов Украины, где работает патрульная полиция.
Место проведения турнира - физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимпия". Начало - 29 января в 10:00.
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