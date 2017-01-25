Кабмин утвердил порядок расходования средств на Евровидение 2017

- 25.01.2017 16:00
Кабмин утвердил порядок расходования средств на Евровидение 2017

На заседании в среду, 25 января, Кабинет министров Украине принял проект постановления об использовании средств госбюджета на Евровидение.

Так, на правительственном заседании министры поддержали проект постановления, согласного которому был утвержден Порядок использоания предусмотренных государственным бюджетом на 2017 год средств, необходимых для подготовки и проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017.

Больше новостей по теме читайте в специальной рубрике Евровидение-2017

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подтвердил принятие решения и заявил, что никаких замечаний к проекту не имеется.

Напомним, еще осенью, 17 ноября 2016 года, украинский парламент поддержал законопроект "О публичных закупках", согласно которому предусматривается закупка необходимых товаров, услуг и работ, котоыре нужны для проведения в Украине Евровидения-2017.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Евровидение в Украине, евровидение 2017, бюджет Евровидения 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Драка на Буковине закончилась смертью В селе Топоривцы Новоселицкого района Черновицкой области один из местных жителей находился в гостях у другого. После совместного застолья с алкогольными напитками
- 25.01.2017 16:33
Конец января в Украине будет морозным Как заявила синоптик Наталья Диденко, в Украине уже завтра наступит похолодание. В особенности, морозы коснутся северо-восточных областей Украины
- 25.01.2017 15:20
Лучшая диета от головной боли Иногда частые головные боле и даже мигрени могут свидетельствовать о том, что вам пора внести определенные коррективы в рацион. В действительности
- 25.01.2017 14:49
Россия поставляет оружие на Донбасс — суд ЕС Судом Евросоюза было вынесено решение, что на оккупированный Донбасс действительно осуществляются поставки российского оружия
- 25.01.2017 14:18
На Хотинщине — первый случай бешенства Первый в текущем году случай заражения бешенством был зафиксирован на Буковине в селе Каплевка Хотинского района. Отметим, что в прошлом
- 25.01.2017 13:53
Розенко пообещал быстрый рост соцстандантов в 2017 году По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, в текущем году социальные стандарты будут расти более
- 25.01.2017 13:24
Боевики РФ скрывают свое присутствие на Донбассе В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе ситуация продолжает быть достаточно острой. Представители
- 25.01.2017 12:36
В детсадах Черновцов планируют сделать летние каникулы В Черновцах предлагают учредить летние каникулы в детских садах. Предлагается, чтобы родители поддержали инициативу садиков и подстраивали
- 25.01.2017 12:06
Ученые намерены повторно измерить высоту Эвереста К самой высокой точке мира - горе эверест - праительство Индии намерено направить научную экспедицию, цель которой - точно измерить высоту
- 25.01.2017 11:02
Евровидение-2017: Грузия определилась с представителем На международном песенном конкурсе Евровидение-2017, который в нынешнем году состоится в Киеве. В качестве представителя от Грузии выступит
- 25.01.2017 10:33

Всі новини