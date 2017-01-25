



Кабмин утвердил порядок расходования средств на Евровидение 2017 - 25.01.2017 16:00

На заседании в среду, 25 января, Кабинет министров Украине принял проект постановления об использовании средств госбюджета на Евровидение.

Так, на правительственном заседании министры поддержали проект постановления, согласного которому был утвержден Порядок использоания предусмотренных государственным бюджетом на 2017 год средств, необходимых для подготовки и проведения международного песенного конкурса Евровидение-2017.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подтвердил принятие решения и заявил, что никаких замечаний к проекту не имеется.

Напомним, еще осенью, 17 ноября 2016 года, украинский парламент поддержал законопроект "О публичных закупках", согласно которому предусматривается закупка необходимых товаров, услуг и работ, котоыре нужны для проведения в Украине Евровидения-2017.

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