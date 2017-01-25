Конец января в Украине будет морозным

- 25.01.2017 15:20
Конец января в Украине будет морозным

Как заявила синоптик Наталья Диденко, в Украине уже завтра наступит похолодание. В особенности, морозы коснутся северо-восточных областей Украины. На северо-востоке страны ночью температура составит 12-18 градусов ниже нуля. Днем столбики термометров поднимутся незначительно - до отметок -10... -14 градусов. Уже в четверг вечером морозы усилятся - до -14... -20 градусов.

Синоптик отметила, что погода на остальных территориях Украины в ближайшее время также не будет теплой. В частности, уже с сегодняшней ночи ожидается снижение температуры до -12 градусов, после чего вечером 26 января похолодает уже до -15. На западе также будет холодно: в дневное время показатели температуры составят от -3 до -9 градусов.

Кроме того, ожидаются сильные осадки в виде снега.

Что касается погоды в столице, то синоптик прогнозирует на четверг, 26 января, от -8 до -12 градусов. Возможно похолодание до 10-14 градусов ниже нуля.

27 января погода также останется морозной. Холода постепенно начнут отступать уже с 28 числа.

Платиновая Буковина

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