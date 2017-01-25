Ученые намерены повторно измерить высоту Эвереста

- 25.01.2017 11:02
Ученые намерены повторно измерить высоту Эвереста

К самой высокой точке мира - горе эверест - праительство Индии намерено направить научную экспедицию, цель которой - точно измерить высоту самой высокой горы в мире. 

Дело в том, что в 2015 году в Непале произошло мощное землетрясение, которое коснулось и Эвереста. Примерно через месяц после землетрясения начали появоляться сообщения о том, что Эверест ненамного просел - примерно на 3 сантиметра. Ученіе делалаи подобніе заявления на основании снимков Гималаев, полученных со спутников. В связи с этим было решено устроить официальную проверку и установить актуальную на сегодняшний день высоту Эвереста

Сварна Суббарао, который возглавляет правительственную комиссию республики, отметил, что уже спустя два месяца на вершину будет отправлена экспедиция. В течение примерно месяца будут проведены все необходимые замеры, после чего в течение двух недель будут проводиться расчеты на основании полученных данных.

Власти Непала со своей стороны заявляют, что индийская научная экспедиция не получила всех необходимых разрешений для восхождения на вершину Эвереста и проведения исследований.

Так, отметим, что согласно данным большинства карт, гора Джомолунгма, она же Эверест, имеет высоту 8848 метров над уровнем моря. Сама гора располагается на границе Китая и Непала. Северный склон пика принадлежит китайской территории, а южный - Непалу. В 2005 году между странами возник конфликт по поводу высоты вершины. Стороны пришли в 2010 году к соглашению, что высота горы составляет 8848 метров, и эти цифры зафиксировали в документах. По предварительным данным, китайская сторона полагала, что вершина выше на 3,57 метра, чем указано в непальских данных.

Высоту горы, равную 8848 метров зафиксировала группа индийских топографов во главе с Б.Гулати в 1955 году. Данные измерения непальцы считали верными. Что касается китайской стороны, то местные эксперты в качестве наивысшей точки считали твердые породы в виде скального гребня. непальцы же рассматривали высоту ледяной шапки, откуда и возникла разницы в данных.

Математик и топографи из Индии Радханат Сикдар был первым, кто установил, что наивысшей точкой мира является именно Эверест. Данное открытие он осуществил в 1852 году на основе тригонометрических расчетов. Свои расчеты ученый осуществлял в 240 километрах от Эвереста, находясь в Индии.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: высота Эвереста, наивысшая точка мира, гора Джомолунгма высота

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