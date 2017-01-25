



В Черновцах планируют создать новый микрорайон - 25.01.2017 09:48

20 января прошло заседание архитектурно-градостроительного совета в Черновцах. На заседании состоялось обсуждение проекта план территории усадебной жилой застройки в Садгоре, на улице Журавлиной. Департамент градостроительного комплекса и земельных отношений горсовета выступил заказчиков застройки.

По словам архитектора Андрея Рябченко, на указанной территории имеется сильный уклон, в связи с чем с заездом возникнут существенные проблемы. Для заезда в новый микрорайон предлагается использовать улицк Лесную, где планируется усадебная застройка. Территорию предлагается разделить на 74 участка, каждый из которых будет составлять 5 соток. Эти участки будут предлагаться участникам АТО.

Также в будущем микрорайоне предлагается пробурить артезианские скважины для обеспечения жителей водой. Централизованной канализации в районе нет, в связи с чем у каждого дома будут установлены очистные установки биотал. Недалеко имеются магазины, детский садик и школа, а также аптека и поликлиника.

Данная территория не застроена жителями Садгоры, поскольку существует ряд препятствий. Добраться сюда можно исключительно на своей машине - городской транспорт сюда не ходит. Трудности с заездом также в будущем могут создать препятствия для приезда скорой помощи и пожарных.

Архитекторы высказали свои мнения и обсудили имеющиеся данные. Автору проекта было поручено доработать проект, в особенности, продумать возможности заезда и обустройства возможных подпорных стенок.

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