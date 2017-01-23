



Проект имитации жизни на Марсе стартовал на Гавайях - 24.01.2017 14:26

Очередной эксперимент по имитации жизни на Марсе стартовал на Гавайских островах. Комплекс для исследований находится на щитовом вулкане Мауна-Лоа на высоте 2,5 километров над уровнем моря.

Эксперимент расчитан на восемь месяцев, в течении которых для шестерых ученых Гавайского университета создаются условия проживания на Марсе. В миссии принимают участие архитектор, врач, пилот и почвовед из США, астробиолог из Франции и физик из Германии. Комплекс представляет собой специальный купол, в котором у каждого участника миссии будет отдельная комната со столом и небольшой кроватью. Диаметр купола при высоте 7 метров составит 11 метров. Рядом с куполом будет располагаться небольша солнечная электростанция.

Контактировать с внешним миром участники эксперимента в привычном смысле не смогут. Связываться они смогут только с кураторами проекта посредством радиосвязи. При этом, для максимальной имитации условий проживания на Марсе сигнал будет приходить с задержкой в 20 минут. Рацион "марсиан" будет состоять из замороженных и сублимированных продуктов, а также консервов. С собой у участников эксперимента имеется определенный запас воды, и жизненную влагу, безусловно, придется экономить.

В колледже дизайна в штате Род-Айленд студенты и сотрудники создали специальные скафандры для участников эксперимента. С помощью данного констюма участники "марсианской миссии" на Земле смогут проводить работы в открытом пространстве с максимальной имитацией условий на "красной планете". Верхняя часть костюма достаточно жесткая, создана из углеткани с мягкими элементами. К верхней части скафандра прикрепляются мягкие штаны, ботинки и плотные перчатки. Под низ надевается легкая спортивная одежда, а также система жидкостного охлаждения. Данная система включает в себя систему трубок, по которым течет вода, охлаждающая тело.

Результаты исследований помогут ученым понять, каким образом организм человека реагирует на длительную изоляцию, как и насколько меняется трудоспособность.

Отметим, что даннй эксперимент станет уже пятым по счету. Проведенный перед этим эксперимент длился год. Финансирование осуществляет NASA.

Платиновая Буковина

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