Ученые создали самое полезное мороженое- 23.01.2017 10:36
Безобидное на первый взгляд мороженое может стать причиной развития болезней сердца, утверждают ученые.
Специалистыо мечают, что был проведен ряд исследований, которые показали - чрезмерное увлечение мороженым может привести к развитияю заболеваний серда и сосудов. В то же время, ученые провели дополнительные исследования и создали новый десерт, который поможет укрепить сердечнососудистую систему.
В ряде продуктов, например, в черном шоколаде, орехах, а также красном вине содержится полифенол, который сокращает риск возникновения инфарктов. Однако во всех вышеперечисленных продуктах содержание данного вещества слишком мало, чтобы гарантировать полноценный эффект. Так, ученые решили добавить в морожене полифенол в достаточном количестве, чтобы люди не отказывали себе в удовольствии кушать любимый десерт, и заодно и укреплять свое здоровье.
было проведено отдельное исследование с привлечением нескольких сотен добровольцев. Результаты оказались более чем положительными. В течение остаточно длительного времени участники эксперимента употребляли мороженое с повышенным содержанием полифенола. После были проведены испытания, которые показали - сердечная мышца стала более крепкой у испытуемых, по сравнению с показателями до начала эксперимента.
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