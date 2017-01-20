Проезд в Черновцах может подорожать в марте

- 20.01.2017 14:57
Проезд в Черновцах может подорожать в марте

Черновицкие перевозчики заявили в официальном порядке о повышении тарифов на проезд в общественном транспорте.

Так,  газете "Черновцы" был опубликован анализ регуляторного влияния, по которому подсчитали стоимость перевозок в маршрутке. По расчетным расходам проезд должен составлять 5 гривен. Тарифы, которые действуют сейчас, были учреждены в декабре 2014 года, и с тех пор в два раза возросла минимальная заработная плата. Также сообщается о том, что на 43,8% выросли цены на топливо.

О тарифах на проезд в троллейбусах также пошла речью. Тариф на проезд в городском электротанспорте предлагается поднять до 3 гривен, а тариф для учеников и студентов - до 1,5 гривны. При этом, пассажиры льготных категорий продолжат пользоваться правом бесплатного проезда без каких-либо ограничений.

Окончательное решение будет приниматься на сессии городского совета Черновцов. В случае, если повышение тарифов депутаты горсовета поддержат, проезд подорожает уже с 1 марта 2017 года.

Платиновая Буковина, Черновцы

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