



Когда озвучат вердикт по иску о долге Януковича - 20.01.2017 14:27

По иску о долге Януковича, поданному в Высокий суд Лондона РФ к Украине, уже прошли первые слушания. Напомним, Россия требует у Украины возвращения кредита в размере 3 миллиардов долларов, выданного правительству времен Януковича в декабре 2013 года. Вердикт по данному делу ожидается в период от одного до трех месяцев.

Дело о долге Януковича рассматривает судья Высокого суда Лондона Уильям Блер. 19 января судья взял перерыв для вынесения вердикта.

Отметим, что между президенами Украины и РФ Виктором Януковичем и Владимиром Путиным были достигнуты договоренности о выделении украинскому правительству во главе с Николаем Азаровым кредита в размере 3 миллиардов долларов. деньги были перечислены в декабре 2013 года.

Россия потребовала вернуть долг в 2015 году в полном размере, отказавшись от предложений по реструктуризации. В свою очередь, Украина ответила отказом признать этот долг официальным.

Платиновая Буковина

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