



В Украине закрывают ФЛП из-за налогов - 20.01.2017 13:23

Более 158 тысяч физических лиц-предпринимателей было ликвидировано в Украине, причем, это данные только за три недели.

Такие цифры стали известны по результатам мониторинга регистрационных данных украинских компаний.

Причина такого массового закрытия ФЛП в Украине - новые налоги. Так, президент 27 декабря прошлого года подписао указ, согласно которому все физические лица - предприниматели должны в обязательном порядке платить ежемесячно единый социальный взнос в размере 704 гривен. Причем, даже если прибыли нет, ЕСВ все равно необходимо уплатить. Ранее же ФЛП могли не платить налог в том месяцев, в которм не было прибыли.



Массовая ликвидация ФЛП, как утверждают в правительстве, касается ликвидации "спящих предприятий", то есть, тех, которые не вели никакой деятельности и, соответственно, не получали прибыли.

Платиновая Буковина

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