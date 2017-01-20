



Хакеры крадут личные данные через WhatsApp - 20.01.2017 13:08

На пользователей одного из популярнейших в мире мессенжеров - WhatsApp - готовится новая интернет-атака, о которой преупреждают в компании ESET.

Кибер-мошенники сулят пользователям приложение, которое позволил получать доступ в Интернет без Wi-Fi, причем, абсолютно бесплатно.

Принцип атаки заключается в следующем. Пользователь получает сообщение из группы или одного пользователя из списка контактов, в котором соержится ссылка. По данной ссылке якобы предлагается подключиться к беспроводному Интернету без использования точки Wi-Fi. С технической точки зрения это не представляется возможным, однако незнающие пользователи могут повериь данному обману.

При перехде по ссылке пользователь попадает на фишинговый сайт с локализованным контентом. Распространение получается довольно простым - пользователя просто просят отправить ссылку своим контактам из списка WhatsApp и рассказать о новой возможности пользоваться Интернетом бесплатно и без Wi-Fi.

Безусловно, не существует никакой программы, которая бы позволила бесплатно пользоваться интернетом. Вместо этого пользователи получают массу неприятностей, посколькку злоумышленники получают через устройство доступ к личной информации, подпискам, данным банковских карт и прочему.

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