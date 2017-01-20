На Буковине задержали разыскиваемого Интерполом иностранца- 20.01.2017 11:42
На Буковине пограничниками был задержан преступник, который числился в международном розыске Интерпол. Задержание произошло в пятницу, 20 января.
Обнаружили мужчину в розыске во время оформления рейсового автобуса Киев-Афины в пункте пропуска. Во время проверки документов у указанного гражданина сработала база Интерпола. Было установлено, что гражданин Греции числится в розыске за совершение мошеннических действий в Молдове.
Сотрудники Госпогранслужбы Украины Черновицкого погранотряда немедленно сообщили об этом дежурному Украинского бюро Интерпола.
В пресс-служб Черновицкого пограничного отряда сообщили, что разыскиваемого Интерполом гражданина Греции передали полицейским.
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