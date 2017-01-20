Спасательные работы у засыпанного лавиной отеля в Италии продолжаются

- 20.01.2017 11:17
Спасательные работы у засыпанного лавиной отеля в Италии продолжаются

В итальянских Аппенинах 18 января сошла лавина, которая заблокировала горнолыжный отель Rigopiano. По состоянию на пятницу, 20 января, спасатели продолжают работать на месте происшествия, однико прогнозы крайне неутешительные.

Никаких признаков того, что кто-то из жителей или персонала отеля выжил в результате схождения лавины, нет. Кроме того, проводить работу сильно мешает снегопад и снеговые завалы, которые блокируют доступ к отелю.

Заместитель министра внутренних дел Италии Филиппо Буббико выразил надежду, что внутри отеля есть выжившие люди. Для проведения работ по расчистке пути к месту схода лавины привлечена итальянская армия, все необходимое для поисков делают спасатели и пожарные.

Напомним, в регионе Абруццо в Италии, недалеко от горы Корно-Гранде, 18 января произошел сход лавины, который буквально похоронил под толщей снега отель Rigopiano. Отель располагается на околице национального парка Гран-Сассо-э-Монти-делла-Лага на высоте 1200 метров над уровнем моря. Лавина возникла в результате землетрясения, которое ранее произошло в центральных районах Италии, в частности, в регионе Абруццо.

Директор отеля Rigopiano сообщил, что на момент происшествия в гостинице пребывало порядка 35 человек, в том числе, и детей. Такм были и постояльцы, и персонал отеля. Смерть двих человек подтвердилась, поскольку их тела спасатели обнаружили на месте трагедии. Двоих выживших немедленно госпитализировали в больницу.

Платиновая Буковина

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