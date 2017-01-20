



Животных в лесничестве на Буковине угощают кашами и вином - 20.01.2017 09:38

В Карпатских горах на Буковине некоторые медведи не впали в зимнюю спячку. Чтобы животные не пострадали от морозов, которые в горах могут достигать -30, лесничие согревают медведей с помощью вина.

Местные лесники отмечают, что медведь, который живет в местности, впервые за несколько лет заснул на зиму. Главный лесничий Селятинского лесничества Иван Юрнюк отметил, что этот медведь примерно 3-4 года не впадал в свячку. Однако в этом году морозы достаточно сильные - от -28 до -30, и он уснул.

При этом, пару медведю составляет медведица, и несмотря на сон своего товарища, она не спит и ощущает себя достаточно бодрой. Лесничий отмечает, что она может быть беременной, и уже весной медвежье семейство ждет пополнение. К слову, в лесничестве живет еще один медвежонок, который появился на свет прошлой весной. Он тоже не спит, постоянно бегает туда-сюда и мерзнет в такие холода. ЧТобы согреть животных, лесники кормят медведей горячими кашами два раза в день, а также иногда угощают животных стаканчиком горячего красного вина.

Дугих жителей лесничества, среди которых - барсуки, лисы и волки - также подкармливают кашами. В морозы белки и барсуки не решаются часто покидать свои норы, потому питаются они примерно раз в день.

В Черновицком областном управлении лесного и охотничьего хозяйства отмечают, что на нынешню зиму ранее было заготовлено 37 тысяч тонн сена для кормления животных, более 9 тонн кочанов кукурузы, 15 тысяч штук кормовых веников, 21 тонну кукурузного зерна, 13 тонн кормовой соли, 13 тон зерна и пшена и почти 3 тонны пшеницы.

Платиновая Буковина, Черновцы

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