Животных в лесничестве на Буковине угощают кашами и вином

- 20.01.2017 09:38
Животных в лесничестве на Буковине угощают кашами и вином

В Карпатских горах на Буковине некоторые медведи не впали в зимнюю спячку. Чтобы животные не пострадали от морозов, которые в горах могут достигать -30, лесничие согревают медведей с помощью вина.

Местные лесники отмечают, что медведь, который живет в местности, впервые за несколько лет заснул на зиму. Главный лесничий Селятинского лесничества Иван Юрнюк отметил, что этот медведь примерно 3-4 года не впадал в свячку. Однако в этом году морозы достаточно сильные - от -28 до -30, и он уснул.

При этом, пару медведю составляет медведица, и несмотря на сон своего товарища, она не спит и ощущает себя достаточно бодрой. Лесничий отмечает, что она может быть беременной, и уже весной медвежье семейство ждет пополнение. К слову, в лесничестве живет еще один медвежонок, который появился на свет прошлой весной. Он тоже не спит, постоянно бегает туда-сюда и мерзнет в такие холода. ЧТобы согреть животных, лесники кормят медведей горячими кашами два раза в день, а также иногда угощают животных стаканчиком горячего красного вина.

Дугих жителей лесничества, среди которых - барсуки, лисы и волки - также подкармливают кашами. В морозы белки и барсуки не решаются часто покидать свои норы, потому питаются они примерно раз в день.

В Черновицком областном управлении лесного и охотничьего хозяйства отмечают, что на нынешню зиму ранее было заготовлено 37 тысяч тонн сена для кормления животных, более 9 тонн кочанов кукурузы, 15 тысяч штук кормовых веников, 21 тонну кукурузного зерна, 13 тонн кормовой соли, 13 тон зерна и пшена и почти 3 тонны пшеницы.

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: согревающее вино для медведей, медведи не впали в спячку Буковина, горячие каши для медведей в морозы

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Полицейские спасли парализованную черновчанку Утром пятницы, 20 января, полиция на номер 102 получила сообщение о том, что в Черновцах местная жительница достаточно долгое
- 20.01.2017 16:48
На Буковине водитель насмерть переехал пешехода В селе Лопушная Вижницкого района произошла смертельная авария. Водитель авто марки "Шкода", 38-летний житель
- 20.01.2017 16:19
Германия планирует провести Чемпионат Европы-2024 Для проведения Чемпионата Европы по футболу заявку планирует подать Германия. Об этом заявил глава Немецкого футбольного союза
- 20.01.2017 15:42
Проезд в Черновцах может подорожать в марте Черновицкие перевозчики заявили в официальном порядке о повышении тарифов на проезд в общественном транспо
- 20.01.2017 14:57
Когда озвучат вердикт по иску о долге Януковича По иску о долге Януковича, поданному в Высокий суд Лондона РФ к Украине, уже прошли первые слушания. Напомним
- 20.01.2017 14:27
Ситуация в зоне АТО обостряется - ОБСЕ По словам главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртургала Апакана, в приод новогодне-рождественских праз
- 20.01.2017 13:52
В Украине закрывают ФЛП из-за налогов Более 158 тысяч физических лиц-предпринимателей было ликвидировано в Украине, причем, это данные только за три недели.
- 20.01.2017 13:23
Хакеры крадут личные данные через WhatsApp На пользователей одного из популярнейших в мире мессенжеров - WhatsApp - готовится новая интернет-атака
- 20.01.2017 13:08
Старшую школу в Украине сделают профильной Учебный план для 10-11 классов будет обсуждаться с привлечением общественности, отмечают в Министерстве образования.
- 20.01.2017 12:42
На Буковине задержали разыскиваемого Интерполом иностранца На Буковине пограничниками был задержан преступник, который числился в международном розыске Интерпол. Задержание произошло
- 20.01.2017 11:42

Всі новини