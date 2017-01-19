Костел Сердца Иисуса откроют для общего доступа- 19.01.2017 11:17
Начальница отдела культурного наследия Оксана Пушкова отчиталась о результатах работы, проведенной в 2016 году, и поделилиась планами на 2017-й. Так, отдел культурного наследия предложил различные проекты в рамках концепции интегрированного развития центральной части города.
Продолжится работа по реставрации дверей, балконов, входных порталов, лепнины фасадов, реставрации и восстановлению двориков в исторической части Черновцов. Также будут отреставрированы старые электроопоры. В текущем году должна быть создана муниципальная реставрационная мастерская.
Пушкова также подчеркнула значимость создания историко-культурного заповедника "Некрополис" на улице Зеленой. Как сообщается, в рамках данного проекта все необходимые документы были изучены и подготовлены к презентации. заповеднику предлагается преоставить статус государственого.
В рамках отчета о проделанной работе Пушкаова выделила проведение реставрации и открытие синагоги в Садгоре - резиденции садгорского цадика Фридмана.
В костеле Пречистого Сердца Иисуса сейчас завершаются ремонтные работы в подвальном пощении, где несколько лет назад в одной из часовен обнаружили останки погибших во времена Первой Мировой войны польских солдат. В ближайшее время захоронение будет открыто для общего доступа - как только ремонт будет завершен.
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