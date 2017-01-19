



ТОП-10 самых бесполезных привычек - 19.01.2017 10:25

Поведение человека во многом обусловлено привычками. Стоит отметить, что далеко не все из наших привычек полезны, но и те, которые мы привыкли считать таковыми, могут нести в себе мало пользы. давайте рассмотрим, что на самом деле полезно, а что - не совсем, с точки зрения нашего здоровья.

Многие считают, что именно булки и прочая выпечка - это главная причина лишнего веса. Клейковина, которая содержится в сдобе, действительно может не усваиваться организмом, но лишь в 1% случаев. Поэтому если у вас вздутие живота или набираются лишние кило, причина может крыться в чем угодно, а не только в съеденной однажды булке.

Витамин С, как мы полагаем, является одним из лучших витаминов, в особенности, если речь идет о сезоне простуд. Это так, ведь это вещество помогает укрепить иммунную защиту организма. Однак избытов тамина С в организме может быть еще хуже недостатка, так как он провоцирует различные неприятности в виде изжоги, тошноты, рвоты, диареи, головной боли и прочего. Предельно допустимая суточная вдоза витамина С - 2000 мг.

Туалеты в общественных местах - это то, чего избегают и боятся как огня. На самом деле из опасных вирусов, которые могут находиться в теле человека, вне его организма не выживают. Так что посещать общественные туалеты можно. Главное - соблюдать гигиену и лишний раз не терпеть, если захотелось по нужде - это тоже очень вредно.

Еще раз о гигиене. Антибактериальное мыло, которое многие считают чуть ли не обязательным средством, оказывает нам медвежью услугу. Вместе с вредными микробами такое мыло уничтожает и полезные бактерии, разрушает природный липидный барьер, который присутствует на нашей коже. В результате кожа становится буквално "голой", открытой перед раздражениями и прочими неприятностями. Увлечение антибактериальным мылом нередко может привести к дерматиту.

Свежевыжатые соки не всегда так полезны, как мы привыкли считать. Важно помнить, что любой сок - это, прежде всего, концентракт фрукта или овоща. Потому важно, чтобы организм не получил перегрузку в виде избытка веществ, пусть и полезных, а желудок не пострадал от обилия фруктовых кислот. Потому в вопросе свежевыжатых соков важна умеренность.

Поливитамины, которые люди назначают себе, как правило, сами, могут быть абсолютно не нужны организму. При условии разнообразного питания, при котором в организм полезные вещества поступают из еды напрямую, дополнительная доза витаминов может быть необязательной. Кроме того, человек без специальных знаний вряд ли будет точно знать, какие вещества с какими лучше всего усваиваются. В противном случае от таких витаминов пользы будет ноль, поскольку организм их попросту не усвоит должным образом.

Яичный желток нравится не всем, ведь у всех людей разные предпочтения в пище. Однако утверждать, что этот продукт вреден, нельзя. Дело в том, что в желтке присутствует ряд полезных веществ, которых не найдешь ни в одном другом продукте. И на уровнеь холестерина в крови, как утверждают диетологи, употребление желтков никак не сказывается.

Приготовление пищи в микроволновых печах вызывает массу споров. Кто-то выступает в поддержку быстроты приготовления, подогрева пищи, кто-то утверждает, что микроволны делают продукты вредными. Часть веществ в пище под воздействием микроволн может при нагревании разрушаться. Однако дело только в нагревании. Если подогреть пищу на сковороде или в духовке, произойдет то же самое.

Хруст в суставах вовсе не свидетельствует о том, что суставы больны. Характерный звук свидетельствует о том, что в суставной сумке присутствует газ, который сжимается и расширяется. Так что если вы щелкаете пальцами, и они хрустят, значит, с ними все в порядке - просто газ в суставах создает тот самый звук.

Если кто-то в помещении чихнул, задерживать при этом дыхание просто бесполезно, хотя так делают некоторые люди. Примечательно, что когда человек кашляет или чихает, бактерии и вирусы распространяются со скоростью 350 километров в час. Так что задерживани дыхания здесь точно не поможет. Лучше почаще проветривать помещение, а также следить за своим здоровьем и укрепять иммунитет.

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