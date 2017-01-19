



Лавина в Италии обрушилась на отель - 19.01.2017 09:07

В итальянской провинции Пескара сошла лавина, в результате чего под снегом оказался отель с проживающими там людьми. По предварительным данным, в отеле может находиться порядка 20 человек, котоые остановились там на ночлег, а также персонал заведения.

О произошедшем стало известно по сообщению двоих людей из числа постояльцев. Стоит отметить, что ни у кого из проживающих в отеле людей телефоны не отвечают. Спасатели предпринимают все необходимые меры, чтобы проникнуть в здание отеля.

В своем Facebook о сходе лавины на отель написал глава провинции Антонио Ди Марка. Чиновник не исключает, что среди укрытых лавиной людей могут оказаться погибшие, и назвал произошедшее большой трагедией.

Напомним, что в центральной части Италии в среду, 18 января, произошло землетрясение. Имели место три подземных толчка силой до 5,7 балла. Эпицентр землетрясения залегал наглубине 9,2 км в регионе Абруццо, в коммуне Монтереале. Стоит отметить, что именно в Абруццо находится отель, люди в котором оказались заблокированы из-за схода лавины.

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