



Apple возглавила список самых экологичных компаний - 18.01.2017 16:05

Ежегодный рейтинг компаний, которые работают в сфере высоких технологий, опубликовала организация Greenpeace. Речь идет о рейтинге экологичности.

Greenpeace присваивает в рейтинге компаниям оценку от А до F, где А означает наивысшую оценку и F, соответственно, самую низкую. Компании также оцениваются по определенным критериям. Авторы рейтинга также учли, какие объемы энергии расходуют компании, какая часть потребляемой энергии является экологически чистой, а какой объем сставляет атомная энергия и другие источники, вроде угля либо природного газа.

Наивысшую оценку "А" - присвоили компаниям Apple, Google, Facebook, видеохостингу YouTube и фото-соцсети Instagram. Китайские корпорации Baidu и Tencent были удостоены самой низкой оценкой в рейтинге экологичности.

Так называемая "зеленая" энергия в Apple составляет 83%. У Google ее объемы равняются 53%. Уголь эти компании используют на 5% и 15% соответственно. Что же касается, к примеру, Baidu, то у них уголь обеспечивает большую часть всего энергопотребления - 67%, при всего 24% "чистой" энергии. Такие известные корпорации, работающие в сфере высоких технологий, как Netflix, Amazon и Samsung, в плане экологичности получили оценки D, C и D.

Стоит отметить, что IT-компании в 2014 году потребляли 7% электроэнергии от объемов мирового потребления. В текущем году прогнозируется рост данного показателя до 12%.

Платиновая Буковина

Всі новини