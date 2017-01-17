Мероприятия в Черновцах ко Дню Соборности Украины 2017- 18.01.2017 12:26
По случаю празднования Дня Соборности в Черновцах и Черновицкой области 20 января пройдет ряд мероприятий.
В пятницу, 20 января, в Черновцах на Центральной площади в 14:30 состоится возложение цветов к памятницу Тарасу Шевченко.
Уже в 15:00 в Черновицкой областной филармонии состоятся торжественные мероприятия, в которых примут участие представители общественности и местных властей. Кроме того, в этот день запланирован также праздничный концерт, а также торжественное вручение государственных наград и почетных грамот от Черновицкой облгосадминистрации, а также областного и городского совета.
Кроме того, представители ученической молодежи Черновцов в этот день проведут возложение цветов на могилы Героев Небесной Сотни и погибших воинов АТО.
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