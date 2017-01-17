



Мероприятия в Черновцах ко Дню Соборности Украины 2017 - 18.01.2017 12:26

По случаю празднования Дня Соборности в Черновцах и Черновицкой области 20 января пройдет ряд мероприятий.

В пятницу, 20 января, в Черновцах на Центральной площади в 14:30 состоится возложение цветов к памятницу Тарасу Шевченко.

Уже в 15:00 в Черновицкой областной филармонии состоятся торжественные мероприятия, в которых примут участие представители общественности и местных властей. Кроме того, в этот день запланирован также праздничный концерт, а также торжественное вручение государственных наград и почетных грамот от Черновицкой облгосадминистрации, а также областного и городского совета.

Кроме того, представители ученической молодежи Черновцов в этот день проведут возложение цветов на могилы Героев Небесной Сотни и погибших воинов АТО.



Платиновая Буковина, Черновцы

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